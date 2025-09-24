El debut soñado de Samir Inda podría costarle caro a Chivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chivas derrotó 3-1 al Necaxa en un partido vibrante en el Estadio Akron, donde el joven Samir Inda, de apenas 17 años, vivió un debut soñado al marcar un gol en su primer partido oficial. Sin embargo, lo que debería ser una celebración se ha convertido en un posible dolor de cabeza legal para el Club Guadalajara.

El problema no radica en el desempeño del juvenil, sino en su camiseta. Samir portó un uniforme con publicidad de casas de apuestas, algo que está expresamente prohibido por el reglamento de la Liga MX cuando se trata de jugadores menores de 18 años.

La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol establecen lineamientos claros en cuanto al contenido de la publicidad que puede aparecer en los uniformes, especialmente para proteger a menores de edad. Este principio también es respaldado por la Ley General de Salud, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Federal de Juegos y Sorteos.