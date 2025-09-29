El conmovedor adiós de Lewis Hamilton a su perro Roscoe: "La decisión más difícil de mi vida"

El siete veces campeón del mundo detalló que Roscoe, un bulldog inglés, fue hospitalizado de emergencia por un nuevo cuadro de neumonía. La situación se complicó cuando su corazón se detuvo. Aunque los veterinarios lograron reanimarlo, su estado era grave y había permanecido en coma.

Sir Lewis Hamilton acompañó a su mascota en sus últimos momentos. "Murió el domingo por la noche, 28 de septiembre, en mis brazos", reveló el piloto.

La cuenta de F1, por su parte, despidió a Roscoe con un mensaje que lo llamó "una verdadera estrella por derecho propio". "El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y calentó los corazones de los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis durante este momento difícil", se lee en la publicación. La cuenta de la F1 también lo nombró "ícono perruno", y le agradeció por las huellas de sus patas en el corazón de todos.