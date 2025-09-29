El conmovedor adiós de Lewis Hamilton a su perro Roscoe: "La decisión más difícil de mi vida"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto de Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, compartió una emotiva y desgarradora noticia en sus redes sociales: el fallecimiento de su perro, Roscoe, tras una dura batalla contra la neumonía. La cuenta oficial de la F1 también se sumó a las condolencias, compartiendo un conmovedor mensaje en su honor.
En su mensaje, Hamilton, quien recibió el título de caballero de la realeza británica en 2021, escribió: "Después de cuatro días con soporte vital, peleando con todas las fuerzas que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decirle adiós a Roscoe". "Él nunca dejó de luchar, hasta el final", agregó, demostrando el profundo vínculo que los unía.
El siete veces campeón del mundo detalló que Roscoe, un bulldog inglés, fue hospitalizado de emergencia por un nuevo cuadro de neumonía. La situación se complicó cuando su corazón se detuvo. Aunque los veterinarios lograron reanimarlo, su estado era grave y había permanecido en coma.
Sir Lewis Hamilton acompañó a su mascota en sus últimos momentos. "Murió el domingo por la noche, 28 de septiembre, en mis brazos", reveló el piloto.
La cuenta de F1, por su parte, despidió a Roscoe con un mensaje que lo llamó "una verdadera estrella por derecho propio". "El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y calentó los corazones de los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis durante este momento difícil", se lee en la publicación. La cuenta de la F1 también lo nombró "ícono perruno", y le agradeció por las huellas de sus patas en el corazón de todos.
Roscoe se había convertido en un compañero inseparable para Hamilton, acompañándolo en eventos de la F1 e incluso con su propio pase al paddock. "Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", afirmó el piloto.
