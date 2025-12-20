El ‘Cone’ Brizuela deja Chivas tras 11 años y se despide con emotivo mensaje [VIDEO]

Desde su llegada en el Clausura 2015, Brizuela se ganó el cariño de la afición por su compromiso dentro y fuera de la cancha. “Chivas fue mi casa, y siento que es mi casa. No dejaré de seguir este equipo”, expresó el jugador en un emotivo video de despedida.

📌 Una historia rojiblanca

El ‘Cone’ vivió algunos de los momentos más destacados en la historia reciente del Rebaño Sagrado, participando en la conquista de la Copa MX 2015, la Supercopa MX 2016, el doblete de Liga y Copa en 2017, y la Liga de Campeones de Concacaf 2018.