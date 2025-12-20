Deportes

El ‘Cone’ Brizuela deja Chivas tras 11 años y se despide con emotivo mensaje [VIDEO]

Isaac Brizuela cierra su ciclo en el Guadalajara agradeciendo el respaldo de la afición, los títulos obtenidos y el aprendizaje vivido en su club más importante
Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).– Después de 11 años de entrega y profesionalismo, el futbolista Isaac “Cone” Brizuela concluyó oficialmente su etapa como jugador del Club Deportivo Guadalajara, así lo dio a conocer el equipo a través de un comunicado oficial y publicaciones en redes sociales.

Desde su llegada en el Clausura 2015, Brizuela se ganó el cariño de la afición por su compromiso dentro y fuera de la cancha. “Chivas fue mi casa, y siento que es mi casa. No dejaré de seguir este equipo”, expresó el jugador en un emotivo video de despedida.

📌 Una historia rojiblanca

El ‘Cone’ vivió algunos de los momentos más destacados en la historia reciente del Rebaño Sagrado, participando en la conquista de la Copa MX 2015, la Supercopa MX 2016, el doblete de Liga y Copa en 2017, y la Liga de Campeones de Concacaf 2018.

📹 Una despedida desde el corazón

En su testimonio, Brizuela recordó cómo se dio su llegada al club:

Increíble, me quieren las Chivas. Equipo puro mexicano, cerca de mi familia, el más grande de México. O sea, yo estaba soñado”

También compartió su primer impacto con la institución:

Había como 200 personas esperándonos ahí para la foto, firmas… me impactó el recibimiento de tantos chivahermanos”

Agradeció a la afición por su exigencia, “porque nos ayuda a crecer”, y destacó el respaldo de directivos como Jorge Vergara (†) y Amaury Vergara, así como el trabajo de cuerpos técnicos y compañeros.

Disfruté mucho estos 11 años. Es algo que he aprendido en esta institución: a luchar, a confiar, y saber que como mexicanos tenemos ese potencial”

