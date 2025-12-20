El ‘Cone’ Brizuela deja Chivas tras 11 años y se despide con emotivo mensaje [VIDEO]

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).– Después de 11 años de entrega y profesionalismo, el futbolista Isaac “Cone” Brizuela concluyó oficialmente su etapa como jugador del Club Deportivo Guadalajara, así lo dio a conocer el equipo a través de un comunicado oficial y publicaciones en redes sociales.
Desde su llegada en el Clausura 2015, Brizuela se ganó el cariño de la afición por su compromiso dentro y fuera de la cancha. “Chivas fue mi casa, y siento que es mi casa. No dejaré de seguir este equipo”, expresó el jugador en un emotivo video de despedida.
El ‘Cone’ vivió algunos de los momentos más destacados en la historia reciente del Rebaño Sagrado, participando en la conquista de la Copa MX 2015, la Supercopa MX 2016, el doblete de Liga y Copa en 2017, y la Liga de Campeones de Concacaf 2018.
En su testimonio, Brizuela recordó cómo se dio su llegada al club:
También compartió su primer impacto con la institución:
Agradeció a la afición por su exigencia, “porque nos ayuda a crecer”, y destacó el respaldo de directivos como Jorge Vergara (†) y Amaury Vergara, así como el trabajo de cuerpos técnicos y compañeros.
SHA