El Club León anuncia que su venta está en marcha y se concretará en seis meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futuro del Club León comienza a tomar forma. Jesús Martínez Murguía, presidente del equipo esmeralda, confirmó que el proceso de venta del club está en marcha y que el objetivo es concretar la transacción en un plazo máximo de seis meses. El directivo detalló que ya existen negociaciones formales con varios grupos inversionistas interesados en adquirir la institución.

En declaraciones recientes, Martínez Murguía fue claro al afirmar que la venta del club es una decisión definitiva, aunque subrayó que el proceso sigue en marcha, ya que se están evaluando las mejores opciones para garantizar la continuidad del proyecto deportivo y administrativo que León ha consolidado en los últimos años.

“Se va a vender, porque te digo, ya estamos en pláticas, eso es lo que nosotros dijimos, a lo mucho nos iremos 6 meses más, no creo que pase absolutamente nada, la idea es que cerremos esta negociación antes y vamos por buen camino”, afirmó el presidente del club.

Este cambio de dueño responde a las exigencias de la FIFA y la Liga MX para erradicar la multipropiedad en el futbol mexicano. Actualmente, Grupo Pachuca es propietario de León y de los Tuzos del Pachuca, lo que genera un conflicto con las nuevas reglas que buscan eliminar este tipo de vínculos entre equipos. Martínez Murguía reconoció que la decisión de vender no ha sido fácil, pero enfatizó que se trata de cumplir con las normativas establecidas.