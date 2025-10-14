¡El Bicho lo volvió a hacer! Nuevo récord mundial de goles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristiano Ronaldo, el astro portugués se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas, al alcanzar los 40 goles en partidos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo.

El récord llegó tras romper el empate que sostenía con el guatemalteco Carlos “El Pescadito” Ruiz, quien había marcado 39 tantos. Ahora, en solitario, Cristiano se erige como una figura imbatible en el firmamento del balompié internacional.

El logro, aunque técnico, también es profundamente simbólico: ningún otro jugador ha perforado las redes tantas veces en la antesala del evento más importante del deporte rey. Un mérito que suma brillo a la ya deslumbrante carrera del portugués.

No es solo un número. Es un capítulo más en una trayectoria de excelencia que incluye más de 850 goles oficiales, títulos en cinco ligas diferentes y un legado que parece no tener techo.

Este nuevo hito mundial coloca a Ronaldo no solo como el máximo artillero de las clasificatorias, sino como un emblema viviente del fútbol de alto rendimiento, de la longevidad y la constancia. A sus 38 años, “el Bicho” sigue mordiendo metas que parecen imposibles para la mayoría.