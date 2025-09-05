El balón Trionda se filtra en redes: así sería el esférico del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial 2026 avanza rápidamente y, aunque aún restan 279 días para que ruede el balón, la expectativa crece con cada nuevo detalle que se revela. En esta ocasión, fue a través de la cuenta oficial del comentarista deportivo Luis Omar Tapia, en la red social X (antes Twitter), que se conocieron los primeros indicios del que sería el balón oficial del torneo.
El esférico, nombrado aparentemente Trionda, fue mostrado inicialmente por el sitio especializado Footy Headlines, pero la publicación de Tapia en X —acompañada de imágenes y un breve video— sirvió para detonar la conversación global entre fanáticos y medios deportivos. El diseño filtrado rinde homenaje a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, integrando de manera simbólica sus colores y emblemas nacionales.
Con base en lo mostrado, el verde, azul y rojo decoran los paneles del balón con figuras que representan un águila, una estrella y una hoja de maple, respectivamente. El estilo visual recuerda al del balón utilizado en el Mundial de Alemania 2006, aunque con una ejecución más moderna. En términos técnicos, el diseño incluye canaletas aerodinámicas, una característica ya común en balones recientes para mejorar el vuelo y el control durante el juego.
Además del diseño estético y funcional, Trionda también porta el logotipo de la FIFA World Cup 2026 y el de Adidas, marca que desde hace varias ediciones fabrica el balón oficial del certamen.
Aunque la FIFA no ha confirmado oficialmente este diseño, la filtración ha generado gran expectativa. A medida que se acerca la fecha inaugural, cualquier pista relacionada con la justa mundialista despierta el entusiasmo de millones de aficionados alrededor del mundo.
agm