El Ángel se tiñe de rojo tras bicampeonato de Diablos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una actuación que quedará marcada en los libros de historia del beisbol mexicano, los Diablos Rojos del México conquistaron su bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al vencer con autoridad a los Charros de Jalisco en cuatro juegos consecutivos durante la Serie del Rey 2025.

En el Estadio Panamericano de Guadalajara, la novena escarlata selló su triunfo con una victoria de 7 carreras a 3, reafirmando su hegemonía justo en la temporada del centenario de la LMB.

El dominicano José Marmolejos fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie, acompañado de figuras como Robinson Canó, que fueron clave en el diamante para la novena capitalina.