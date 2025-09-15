El Ángel se tiñe de rojo tras bicampeonato de Diablos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una actuación que quedará marcada en los libros de historia del beisbol mexicano, los Diablos Rojos del México conquistaron su bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al vencer con autoridad a los Charros de Jalisco en cuatro juegos consecutivos durante la Serie del Rey 2025.
En el Estadio Panamericano de Guadalajara, la novena escarlata selló su triunfo con una victoria de 7 carreras a 3, reafirmando su hegemonía justo en la temporada del centenario de la LMB.
El dominicano José Marmolejos fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie, acompañado de figuras como Robinson Canó, que fueron clave en el diamante para la novena capitalina.
Con este nuevo título, los “Pingos” alcanzan su trofeo número 18, manteniéndose como el equipo más ganador del circuito. Además, es la cuarta ocasión en que logran un bicampeonato, hazaña que ya habían conseguido en las temporadas 1973-1974, 1987-1988 y 2002-2003.
Aún más destacable es que este es el tercer campeonato consecutivo que consiguen con barrida en la Serie del Rey, una marca de dominio absoluto: lo lograron en 2014 frente a Pericos de Puebla, en 2024 ante Sultanes de Monterrey y ahora contra Charros.
La pasión por los Diablos Rojos trascendió el diamante y llegó al Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados se congregaron para celebrar el campeonato. Vestidos de rojo, con banderas, tambores y cantos, los seguidores convirtieron el monumento capitalino en una fiesta sin igual.
RPO