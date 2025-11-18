Eagles vs Cowboys y Rams vs Bucs: estos son los duelos clave de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 12 de la NFL está en marcha y promete emociones fuertes con duelos clave para la clasificación rumbo a los playoffs. Esta jornada incluye 16 enfrentamientos que se disputarán entre el jueves 20 y el lunes 24 de noviembre de 2025, y todos podrán seguirse desde México a través de distintos canales como Fox Sports, ESPN, ViX, Nu9ve, Disney+ y la plataforma oficial NFL Game Pass.

¿Dónde y cuándo ver los partidos?

Jueves 20 de noviembre

Bills vs Texans – 7:15 p.m. (Fox Sports)

Domingo 23 de noviembre – 12:00 p.m.

Ravens vs Jets (Fox Sports)

Steelers vs Bears (Fox Sports)

Patriots vs Bengals

Giants vs Lions

Vikings vs Packers (ViX)

Chiefs vs Colts (Fox Sports)

Seahawks vs Titans

Domingo 23 – 3:05 p.m.

Cardinals vs Jaguars (Nu9ve)

Raiders vs Browns (Fox Sports)

Domingo 23 – 3:25 p.m.

Eagles vs Cowboys (Fox Sports)

Saints vs Falcons

Domingo 23 – 7:20 p.m.

Buccaneers vs Rams (ESPN, Disney+)

Lunes 24 de noviembre – 7:15 p.m.

49ers vs Panthers (ESPN, Disney+)

Partidos imperdibles