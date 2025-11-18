Deportes

Eagles vs Cowboys y Rams vs Bucs: estos son los duelos clave de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 12 de la NFL está en marcha y promete emociones fuertes con duelos clave para la clasificación rumbo a los playoffs. Esta jornada incluye 16 enfrentamientos que se disputarán entre el jueves 20 y el lunes 24 de noviembre de 2025, y todos podrán seguirse desde México a través de distintos canales como Fox Sports, ESPN, ViX, Nu9ve, Disney+ y la plataforma oficial NFL Game Pass.

¿Dónde y cuándo ver los partidos?

Jueves 20 de noviembre

  • Bills vs Texans – 7:15 p.m. (Fox Sports)

Domingo 23 de noviembre – 12:00 p.m.

  • Ravens vs Jets (Fox Sports)

  • Steelers vs Bears (Fox Sports)

  • Patriots vs Bengals

  • Giants vs Lions

  • Vikings vs Packers (ViX)

  • Chiefs vs Colts (Fox Sports)

  • Seahawks vs Titans

Domingo 23 – 3:05 p.m.

  • Cardinals vs Jaguars (Nu9ve)

  • Raiders vs Browns (Fox Sports)

Domingo 23 – 3:25 p.m.

  • Eagles vs Cowboys (Fox Sports)

  • Saints vs Falcons

Domingo 23 – 7:20 p.m.

  • Buccaneers vs Rams (ESPN, Disney+)

Lunes 24 de noviembre – 7:15 p.m.

  • 49ers vs Panthers (ESPN, Disney+)

Partidos imperdibles

  • El duelo entre Eagles y Cowboys es clave en la NFC Este y podría definir el liderato divisional.

  • Chiefs y Colts pondrán a prueba su ofensiva en un choque con sabor a postemporada anticipada.

  • En el Sunday Night, los Rams reciben a los Buccaneers en un partido que promete emociones hasta el final.

¿Dónde seguir toda la jornada?

La NFL ha diversificado su cobertura en México. Estos son los canales y plataformas donde puedes disfrutar los partidos:

  • Fox Sports

  • ESPN / Disney+

  • ViX

  • Canal Nu9ve (TV Abierta)

  • NFL Game Pass (plataforma oficial para seguir todos los juegos en vivo)

