Eagles vs Cowboys y Rams vs Bucs: estos son los duelos clave de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 12 de la NFL está en marcha y promete emociones fuertes con duelos clave para la clasificación rumbo a los playoffs. Esta jornada incluye 16 enfrentamientos que se disputarán entre el jueves 20 y el lunes 24 de noviembre de 2025, y todos podrán seguirse desde México a través de distintos canales como Fox Sports, ESPN, ViX, Nu9ve, Disney+ y la plataforma oficial NFL Game Pass.
Bills vs Texans – 7:15 p.m. (Fox Sports)
Ravens vs Jets (Fox Sports)
Steelers vs Bears (Fox Sports)
Patriots vs Bengals
Giants vs Lions
Vikings vs Packers (ViX)
Chiefs vs Colts (Fox Sports)
Seahawks vs Titans
Cardinals vs Jaguars (Nu9ve)
Raiders vs Browns (Fox Sports)
Eagles vs Cowboys (Fox Sports)
Saints vs Falcons
Buccaneers vs Rams (ESPN, Disney+)
49ers vs Panthers (ESPN, Disney+)
El duelo entre Eagles y Cowboys es clave en la NFC Este y podría definir el liderato divisional.
Chiefs y Colts pondrán a prueba su ofensiva en un choque con sabor a postemporada anticipada.
En el Sunday Night, los Rams reciben a los Buccaneers en un partido que promete emociones hasta el final.
La NFL ha diversificado su cobertura en México. Estos son los canales y plataformas donde puedes disfrutar los partidos:
Fox Sports
ESPN / Disney+
ViX
Canal Nu9ve (TV Abierta)
NFL Game Pass (plataforma oficial para seguir todos los juegos en vivo)
