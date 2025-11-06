¡Duelos de poder! México enfrentará a Dodgers y D’Backs

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Béisbol se prepara para vivir una prueba de fuego ante dos gigantes de las Grandes Ligas: los Arizona Diamondbacks y los bicampeones Los Angeles Dodgers. Estos enfrentamientos históricos se disputarán el 3 y 4 de marzo de 2026 en los campos de entrenamiento de primavera en Arizona, como antesala al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El primero será ante los Diamondbacks en el Salt River Fields de Scottsdale, mientras que al día siguiente, los pupilos de Benjamín Gil se medirán ante los Dodgers en el Camelback Ranch de Glendale.

Los Dodgers mantienen una conexión histórica con México gracias a las actuaciones de Fernando Valenzuela con el equipo de Los Angeles. Por su parte, los Diamondbacks han cultivado una fuerte base de aficionados en el noroeste del país, donde el béisbol late con fuerza.

Estas pruebas serán clave antes de la participación de México en el Grupo B del Clásico Mundial, donde enfrentará a potencias como Estados Unidos e Italia, además de Brasil y Gran Bretaña, en duelos que se jugarán entre el 6 y el 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

En su última participación en el Clásico, México alcanzó las semifinales por primera vez en su historia, siendo eliminado por Japón en un partido memorable.