Duelo de gigantes y partidos clave: arranca la Semana 17 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL entra en su recta final y la Semana 17 llega con duelos clave que pueden definir boletos a los playoffs y posiciones en la tabla, con partidos desde el jueves 25 hasta el lunes 29 de diciembre, varios de ellos en horarios estelares para la afición en México.

De acuerdo con el calendario oficial y la programación disponible en plataformas de streaming y televisión de paga, estos son los encuentros más destacados de la semana:

Jueves 25 de diciembre

Commanders vs Cowboys – 12:00 pm | Netflix

Vikings vs Lions – 3:30 pm | Netflix

Broncos vs Chiefs – 7:15 pm | Fox Sports

Sábado 27 de diciembre

Texans vs Chargers – 3:30 pm

Ravens vs Packers – 7:00 pm

Domingo 28 de diciembre

Steelers vs Browns – 12:00 pm

Jaguars vs Colts – 12:00 pm

Seahawks vs Panthers – 12:00 pm

Bengals vs Cardinals – 12:00 pm

Saints vs Titans – 12:00 pm

Dolphins vs Buccaneers – 12:00 pm

Jets vs Patriots – 12:00 pm

Raiders vs Giants – 3:05 pm

Bills vs Eagles – 3:25 pm

Bears vs 49ers – 7:20 pm | ESPN / Disney+

Lunes 29 de diciembre

Falcons vs Rams – 7:15 pm | ESPN / Disney+

Además de las transmisiones individuales, los aficionados pueden seguir todos los partidos a través de NFL Game Pass, lo que permite ver encuentros en vivo o bajo demanda.

Con varios equipos peleando su permanencia en la temporada, la Semana 17 promete emociones, cierres dramáticos y duelos imperdibles para los seguidores del futbol americano.

