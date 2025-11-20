Deportes

DT de Atlético Morelia evita hablar de bajas y se enfoca en semifinal

El director técnico del conjunto Canario prefirió no hablar sobre el tema y afirmó que están concentrados en el partido del próximo sábado
DT de Atlético Morelia evita hablar de bajas y se enfoca en semifinal
X/@C_A_Morelia
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena semifinal del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión, el director técnico del Atlético Morelia, Mario Ortiz, señaló que habrá tiempo para analizar las recientes bajas del plantel, pero por ahora el equipo está concentrado en conseguir el pase a la final.

En días recientes, el medio Ecos del Quinceo informó sobre la salida de tres futbolistas: Damián Torres, Walter Ortega y Santiago Ramírez. Sin embargo, hasta el momento la directiva del club no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.

Te puede interesar:
No hay exceso de confianza, torneo y liguilla son diferentes: DT del Atlético Morelia
DT de Atlético Morelia evita hablar de bajas y se enfoca en semifinal

En conferencia de prensa, Ortiz evitó ahondar en el tema y recalcó que la atención está puesta en el duelo de vuelta de la semifinal ante Irapuato, que se jugará el próximo sábado como visitantes en el estadio Sergio León Chávez.

Los jugadores que no están, es cosa del pasado. Estamos enfocándonos en lo que viene y después analizaremos las situaciones personales o del plantel. Ahorita estamos enfocados en las semifinales”, expresó el entrenador.

Cabe mencionar que en la página oficial del club aún aparecen las fotografías de Walter Ortega (defensa), Damián Torres (mediocampista) y Santiago Ramírez (portero). Incluso, Torres había sido designado como capitán del equipo en partidos recientes.

Este miércoles, los Canarios empataron sin goles frente a Irapuato en el partido de ida. Para avanzar a la final, están obligados a ganar el encuentro de vuelta, ya que el empate favorece a su rival por su mejor posición en la tabla general.

mrh

Semifinal
DT de Atlético Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com