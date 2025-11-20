DT de Atlético Morelia evita hablar de bajas y se enfoca en semifinal

En conferencia de prensa, Ortiz evitó ahondar en el tema y recalcó que la atención está puesta en el duelo de vuelta de la semifinal ante Irapuato, que se jugará el próximo sábado como visitantes en el estadio Sergio León Chávez.

“Los jugadores que no están, es cosa del pasado. Estamos enfocándonos en lo que viene y después analizaremos las situaciones personales o del plantel. Ahorita estamos enfocados en las semifinales”, expresó el entrenador.

Cabe mencionar que en la página oficial del club aún aparecen las fotografías de Walter Ortega (defensa), Damián Torres (mediocampista) y Santiago Ramírez (portero). Incluso, Torres había sido designado como capitán del equipo en partidos recientes.

Este miércoles, los Canarios empataron sin goles frente a Irapuato en el partido de ida. Para avanzar a la final, están obligados a ganar el encuentro de vuelta, ya que el empate favorece a su rival por su mejor posición en la tabla general.

