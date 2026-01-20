Dos brasileños del Palmeiras, en la mira del América para el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América analiza un movimiento de alto impacto en el mercado invernal con la intención de reforzar su mediocampo ofensivo de cara al torneo Clausura 2026, y para ello ha puesto la mira en el Palmeiras de Brasil.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva azulcrema evalúa la incorporación de Raphael Veiga y Mauricio Magalhães, dos futbolistas que encajan en el perfil que busca el técnico André Jardine para potenciar su esquema de juego.

Primero, liberar una plaza de extranjero

La posible llegada de cualquiera de los dos brasileños implica un paso previo indispensable: liberar una plaza de extranjero. Sin ese movimiento, el América no podría registrar a un nuevo refuerzo internacional.

Todo indica que el jugador que saldría del plantel sería Raúl Zúñiga, quien ha perdido protagonismo, no entra en los planes del cuerpo técnico y podría dejar la institución en este mismo mercado invernal, ya sea mediante venta o cesión.

Los perfiles que analiza América

Raphael Veiga, de 30 años, es un mediocampista ofensivo con experiencia internacional, liderazgo y capacidad para desempeñarse como enganche o interior con llegada al área. Su fichaje rondaría los 10 millones de euros, cifra que se justificaría por su aporte en generación de juego, goles y manejo del ritmo del partido. En el esquema de Jardine, Veiga encajaría como el cerebro detrás del delantero, conectando líneas y ordenando el ataque.