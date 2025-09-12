Dorados, un rival incómodo últimamente para el Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia se ha topado con un rival incómodo en los últimos tres torneos de la Liga Expansión MX: los Dorados de Sinaloa, equipo que ha sabido complicar al conjunto rojiamarillo con resultados contundentes y que ya suma un año y medio sin conocer la derrota frente a los michoacanos.

La historia reciente comenzó en el Clausura 2024, cuando los Dorados vencieron 2-1 al Morelia. Después, en el Apertura 2024, los sinaloenses rescataron un empate 1-1 en el estadio Morelos, mostrando que podían competir de visitante.

El golpe más duro llegó hace apenas seis meses, en el Clausura 2025, cuando Dorados goleó 5-1 a los Canarios en un partido que, por motivos de seguridad, se disputó en Tijuana.

Aunque Dorados ha tenido un paso irregular en la Liga Expansión MX, con apenas dos participaciones en Liguilla y dos fases de reclasificación, frente al Atlético Morelia ha encontrado un terreno fértil. En el último año y medio, los sinaloenses han cosechado dos triunfos y un empate, sin derrota ante los rojiamarillos.

El próximo duelo entre ambos equipos tendrá un contexto especial para los Canarios: romper la racha negativa que arrastran frente a Dorados y demostrar que pueden volver a imponer condiciones en esta rivalidad.

BCT