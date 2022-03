Donovan se queda sin Mundial de Patinaje; sus patines no llegaron a Francia

Fue este jueves que se dio a conocer el caso del jalisciense, situación que fue confirmada por el Comité Olímpico Mexicano (COM) a través de sus redes sociales.

Y es que horas antes el comité había asegurado que el equipaje de Donovan había llegado a Francia, con lo que se confirmaría la participación del mexicano, sin embargo no fue así.

"Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de Donovan Carrillo había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder", reza el texto compartido en Twitter por el COM.