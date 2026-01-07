Donovan Carrillo y Arly Velásquez, figuras de México en Juegos de Invierno 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México vivirá una cita histórica en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con la participación destacada de Donovan Carrillo y Arly Velásquez, dos atletas que desafían los límites del hielo y la nieve.
Olimpiadas de Invierno: Donovan Carrillo, segunda participación olímpica
Del 6 al 22 de febrero de 2026, Italia será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde el patinador artístico Donovan Carrillo Suazo buscará consolidarse como una de las figuras del deporte mexicano. Será su segunda participación olímpica tras su debut en Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica en su disciplina.
Carrillo aseguró su pase tras conquistar el bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, y actualmente se prepara con un equipo multidisciplinario, respaldado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
El mexicano se presentará el 10 de febrero en la prueba de programa corto y, de clasificar, volverá al hielo el 13 de febrero para disputar la final del programa libre.
Además, México está a la espera de confirmar cuatro plazas más en esta justa internacional:
Sarah Schleper (esquí alpino)
Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo cross country)
Una plaza varonil en esquí alpino, aún sin nombre asignado
Las confirmaciones oficiales deberán emitirse antes del 18 de enero.
Juegos Paralímpicos de Invierno: Arly Velásquez va por su quinta justa
Las emociones continuarán del 6 al 15 de marzo con los Juegos Paralímpicos de Invierno, donde Arly Velásquez Peñaloza, originario de Cancún, Quintana Roo, participará por quinta ocasión.
Velásquez, quien compite en esquí alpino adaptado, logró posicionarse dentro del Top 10 en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, en Maribor, Eslovenia. Con ese resultado aseguró su clasificación en la categoría LW10-1 del slalom gigante, donde buscará superar sus actuaciones pasadas en Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.
