Donovan Carrillo y Arly Velásquez, figuras de México en Juegos de Invierno 2026

Carrillo aseguró su pase tras conquistar el bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, y actualmente se prepara con un equipo multidisciplinario, respaldado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El mexicano se presentará el 10 de febrero en la prueba de programa corto y, de clasificar, volverá al hielo el 13 de febrero para disputar la final del programa libre.

Además, México está a la espera de confirmar cuatro plazas más en esta justa internacional:

Sarah Schleper (esquí alpino)

Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo cross country)

Una plaza varonil en esquí alpino, aún sin nombre asignado

Las confirmaciones oficiales deberán emitirse antes del 18 de enero.

Juegos Paralímpicos de Invierno: Arly Velásquez va por su quinta justa

Las emociones continuarán del 6 al 15 de marzo con los Juegos Paralímpicos de Invierno, donde Arly Velásquez Peñaloza, originario de Cancún, Quintana Roo, participará por quinta ocasión.