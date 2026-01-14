¡Donovan Carrillo vuelve al hielo! Checa cuándo y dónde verlo competir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patinador artístico Donovan Carrillo ya tiene fechas para su próxima competencia rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en la que buscará seguir consolidando su carrera en el hielo internacional.
De acuerdo con la cuenta oficial de Olimpismo Mexicano, el jalisciense se presentará en dos programas:
Programa corto: sábado 10 de febrero a las 11:30am
Programa libre: martes 13 de febrero a las 12:00pm
Ambos en horario del centro de México.
Las competencias podrán seguirse a través de Canal 9, ViX y Claro Sports, lo que permitirá a sus seguidores en todo el país disfrutar de sus rutinas.
Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en llegar a una final olímpica en patinaje artístico sobre hielo en Beijing 2022, y desde entonces ha mantenido su popularidad por su talento y carisma.
