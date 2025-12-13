Donovan Carrillo pide a las autoridades confiar más en el patinaje artístico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su visita a Morelia para inaugurar la pista de hielo de la Villa Navideña, el deportista mexicano, Donovan Carrillo Suazo, pidió ante medios de comunicación y a las autoridades a nivel nacional confiar más en el patinaje artístico.

Al terminar su participación en la pista de hielo ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), el atleta mundialista que también se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno, sugirió que haya más espacios para practicar y acercar el deporte a las infancias.

"Nos hace falta acercar estos deportes a todos los municipios de México, que todos tengan la oportunidad de experimentar por lo menos una vez en su vida el patinaje", apuntó Carrillo Suazo.