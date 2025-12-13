Donovan Carrillo pide a las autoridades confiar más en el patinaje artístico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su visita a Morelia para inaugurar la pista de hielo de la Villa Navideña, el deportista mexicano, Donovan Carrillo Suazo, pidió ante medios de comunicación y a las autoridades a nivel nacional confiar más en el patinaje artístico.
Al terminar su participación en la pista de hielo ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), el atleta mundialista que también se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno, sugirió que haya más espacios para practicar y acercar el deporte a las infancias.
"Nos hace falta acercar estos deportes a todos los municipios de México, que todos tengan la oportunidad de experimentar por lo menos una vez en su vida el patinaje", apuntó Carrillo Suazo.
Reiteró que también hace falta confiar un poquito más en el deporte y aunque puede ser nuevo o difícil de darle una oportunidad, espera que sus participaciones y las de Azalea Contreras, su alumna michoacana y las nuevas generaciones del deporte ayuden a construir esa confianza.
Sobre su participación en Michoacán, refirió que tiene mucho valor pues son pocas las exhibiciones que se realizan en México, por lo que dijo apreciar el esfuerzo que hace el gobierno estatal para acercar está disciplina a la población, además porque aseguró que también lo inspira para dar lo mejor de él.
Al cuestionarlo sobre la elección de la música de Juan Gabriel para patinar esta noche, apuntó que creció escuchando al michoacano, por lo que "patinar aquí en Michoacán, en sus raíces, tiene un significado aún más especial".
BCT