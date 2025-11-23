Dominio total: Verstappen conquista Las Vegas y recorta distancia con Norris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Max Verstappen está más vivo que nunca en la lucha por el título de la Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Las Vegas 2025 con una actuación dominante desde la primera curva y aprovechar la descalificación de sus principales rivales, Lando Norris y Oscar Piastri, por una infracción técnica en sus monoplazas.

El neerlandés partió segundo, pero tomó el liderato desde la salida luego de que Norris intentara cerrarle el paso en la curva 1, lo que provocó que el piloto de McLaren perdiera el control y cayera hasta la tercera posición. Desde ese momento, Verstappen no soltó la punta y cruzó la meta con más de 20 segundos de ventaja sobre el segundo lugar.