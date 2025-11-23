Dominio total: Verstappen conquista Las Vegas y recorta distancia con Norris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Max Verstappen está más vivo que nunca en la lucha por el título de la Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Las Vegas 2025 con una actuación dominante desde la primera curva y aprovechar la descalificación de sus principales rivales, Lando Norris y Oscar Piastri, por una infracción técnica en sus monoplazas.
El neerlandés partió segundo, pero tomó el liderato desde la salida luego de que Norris intentara cerrarle el paso en la curva 1, lo que provocó que el piloto de McLaren perdiera el control y cayera hasta la tercera posición. Desde ese momento, Verstappen no soltó la punta y cruzó la meta con más de 20 segundos de ventaja sobre el segundo lugar.
El piloto de Red Bull sumó su sexta victoria del año y la número 69 de su carrera, colocándose con 366 puntos, igualado con Piastri y a solo 24 unidades del líder Lando Norris, quien quedó con 390 tras perder los 18 puntos que habría obtenido por el segundo lugar, luego de la descalificación.
Horas después de la carrera, la FIA descalificó a los McLaren de Norris y Piastri por no cumplir con el mínimo reglamentario de 9 mm de espesor en la plancha del fondo plano. El dictamen fue emitido a la 1:43 am, tras una inspección técnica que detectó un desgaste excesivo, algo que ya ha causado sanciones a otros pilotos esta temporada.
Con ello, los resultados del GP de Las Vegas cambiaron drásticamente. George Russell (Mercedes) heredó el segundo lugar y Kimi Antonelli fue tercero tras una penalización previa que lo había bajado temporalmente al quinto puesto. Charles Leclerc y Carlos Sainz, de Ferrari, completaron el Top 5.
Max Verstappen (Red Bull)
George Russell (Mercedes)
Kimi Antonelli (Mercedes)
Charles Leclerc (Ferrari)
Carlos Sainz (Ferrari)
BCT