Dobletes, remontadas y récords: así fue la vibrante Jornada 5 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 5 del torneo Apertura 2025 confirmó que estamos ante una de las ediciones más espectaculares de la Liga MX. Con 30 goles anotados, la cifra acumulada llegó a 138 tantos en 44 partidos, colocándose como la sexta más alta desde la implementación de los torneos cortos.
Uno de los aspectos más llamativos fue el dominio de los equipos visitantes, con cinco triunfos fuera de casa, una situación que no se registraba desde la Jornada 12 del Apertura 2024. Atlético de San Luis, León, FC Juárez, Tijuana y América salieron con los tres puntos de canchas ajenas, rompiendo malas rachas y sorprendiendo a sus rivales.
Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca comparten el liderato general con 12 puntos, aunque los regios tienen mejor diferencia de goles. Monterrey consiguió su cuarta victoria consecutiva, la tercera seguida con tres goles anotados, y destacó el doblete de Lucas Ocampos, su primero en la Liga MX.
Cruz Azul y América, por su parte, se mantienen como los únicos invictos del torneo. La Máquina venció a Santos 3-2 con autoridad, sumando su tercera victoria al hilo y confirmando su buena racha con 12 triunfos en sus últimos 19 encuentros.
Pachuca – 12 pts
Monterrey – 12 pts
Cruz Azul – 11 pts
América – 11 pts
Toluca – 10 pts
Tigres – 9 pts
Tijuana – 8 pts
Santos – 6 pts
Atlético de San Luis – 6 pts
León – 6 pts
Necaxa – 5 pts
Mazatlán – 5 pts
Pumas – 5 pts
FC Juárez – 5 pts
Atlas – 5 pts
Guadalajara – 3 pts
Puebla – 3 pts
Querétaro – 1 pt
Debutantes prometedores: Karol Velázquez (Cruz Azul) y Joban González (Tijuana) tuvieron sus primeros minutos en Primera.
América vs. Tigres: Las Águilas extendieron su dominio con su victoria número 13 sobre Tigres en los últimos 16 partidos.
Remontada en el último suspiro: Querétaro empató 3-3 con Atlas gracias a dos goles en tiempo añadido, algo que no lograba desde abril de 2023.
