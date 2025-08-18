Dobletes, remontadas y récords: así fue la vibrante Jornada 5 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 5 del torneo Apertura 2025 confirmó que estamos ante una de las ediciones más espectaculares de la Liga MX. Con 30 goles anotados, la cifra acumulada llegó a 138 tantos en 44 partidos, colocándose como la sexta más alta desde la implementación de los torneos cortos.

Uno de los aspectos más llamativos fue el dominio de los equipos visitantes, con cinco triunfos fuera de casa, una situación que no se registraba desde la Jornada 12 del Apertura 2024. Atlético de San Luis, León, FC Juárez, Tijuana y América salieron con los tres puntos de canchas ajenas, rompiendo malas rachas y sorprendiendo a sus rivales.