Disparan al jugador de los Jets, Kris Boyd; está en estado crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El jugador de la NFL, Kris Boyd, actual integrante de los New York Jets, se encuentra en estado crítico pero estable luego de recibir un disparo en el abdomen durante la madrugada de este domingo, en un restaurante ubicado en Midtown Manhattan, en Nueva York.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el ataque ocurrió poco después de las 2:00 a.m. (hora del Este), en el restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste, tras una discusión que se tornó violenta.
Las autoridades informaron que el agresor escapó en una camioneta y hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el incidente. La investigación sigue abierta.
El jugador fue trasladado de emergencia al Hospital Bellevue, donde permanece bajo observación médica.
Un portavoz de los New York Jets declaró que el equipo está al tanto del estado de salud de Boyd, pero no emitirá más comentarios por el momento.
Por su parte, Emanuel Acho, excompañero de equipo de Boyd en los Texas Longhorns, expresó en redes sociales que está orando por su pronta recuperación.
Kris Boyd firmó este año un contrato por un año con los Jets, por un monto de 1.6 millones de dólares, sin embargo, no ha debutado con el equipo debido a una lesión en el hombro sufrida antes del inicio de la temporada.
El esquinero fue seleccionado en la séptima ronda del Draft 2019 por los Minnesota Vikings, donde jugó durante cuatro temporadas. Posteriormente pasó brevemente por los Arizona Cardinals y los Houston Texans, antes de firmar con los Jets.
mrh