Disparan al jugador de los Jets, Kris Boyd; está en estado crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El jugador de la NFL, Kris Boyd, actual integrante de los New York Jets, se encuentra en estado crítico pero estable luego de recibir un disparo en el abdomen durante la madrugada de este domingo, en un restaurante ubicado en Midtown Manhattan, en Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el ataque ocurrió poco después de las 2:00 a.m. (hora del Este), en el restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste, tras una discusión que se tornó violenta.

Las autoridades informaron que el agresor escapó en una camioneta y hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el incidente. La investigación sigue abierta.

El jugador fue trasladado de emergencia al Hospital Bellevue, donde permanece bajo observación médica.