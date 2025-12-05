"Disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”: Sheinbaum en sorteo del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el sorteo oficial de grupos para la Copa Mundial 2026, evento celebrado en el Centro Kennedy, en Washington DC.

Durante la ceremonia, la mandataria mexicana fue la encargada de sacar una de las esferas que definieron el grupo en el que jugará la selección nacional en la próxima justa mundialista, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

En su intervención, Sheinbaum destacó el orgullo que representa para el país ser sede del Mundial por tercera ocasión, y afirmó que millones de personas visitarán México durante el evento.

“México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, expresó ante los asistentes.