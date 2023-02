Dinero por renta del estadio Morelos se destinará para mantenimiento de sus instalaciones: Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dinero que se genere por la renta del estadio José María Morelos y Pavón para conciertos masivos, como fue el de Julión Álvarez el pasado 18 de marzo, se destinará para el propio mantenimiento del inmueble, aseguró el presidente del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera, en entrevista con medios de comunicación.

Aunque no precisó la cantidad de qué precio tiene rentar el estadio, el directivo reveló que no supera el millón de pesos y el ingreso de recurso económico para el club equivale solo a la taquilla de dos partidos con una buena afluencia de aficionados, uno de la temporada regular y otro de Liguilla.

“En general un equipo de futbol necesita mantenimiento, desde el estacionamiento, baños; lo poquito, porque luego la gente también se va con unas cifras equivocadas. Una renta de un estadio, no me voy a quejar, equivale a dos buenos partidos, uno en cuartos de final y un buen partido contra Celaya y Atlante, que hemos tenido entre 10 mil y 15 mil, la gente cree que ganamos millones, no, no llegamos ni al millón por una pura renta, porque nosotros no somos los promotores”, explicó.

Asimismo, adelantó que incluso se piensan proyectos de infraestructura dentro del propio estadio Morelos, como podría ser una casa-club, un pequeño auditorio, accesos al estacionamiento o una área de psicología.

En ese sentido, José Luis Higuera hizo un llamado al sector de la afición moreliana que está en desacuerdo con la realización de conciertos en el “Coloso del Quinceo” a ver la derrama económica que genera para diversos sectores, como el turismo, comerciantes el restaurantero o el transporte público.

“Es un mensaje de inclusión, yo respeto mucho a la afición del fútbol y lo que implica una cancha, nosotros lo entendemos, pero esto más que una cancha de fútbol, es el estadio del estado. Entonces, haciéndonos responsables, no dañando la cancha, creo que ellos también deberían pensar un poquito más allá de la gente que se beneficia con un partido de fútbol”, expresó.

El presidente del Club insistió en que el estadio Morelos es un recinto óptimo para poder albergar dos o tres conciertos masivos al año, con una programación adecuada en el calendario y con el cuidado debido de la cancha, para que no resulte dañada.

