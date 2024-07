DIF Michoacán se alista rumbo al Campeonato Nacional de Judo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento residencial del Sistema DIF Michoacán, que encabeza la presidenta honoraria, Grisel Tello Pimentel, se preparan rumbo al campeonato nacional de Judo, profesor Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera, del 2 al 4 de agosto en Boca del Río, Veracruz.

Entre 12 y 15 niñas, niños y adolescentes asistirán a dicho evento, el cual es puntuable para el ranking nacional de las categorías sub 13, sub 15, sub 18, sub 21 y senior, en todas las divisiones, así como aval para participar en las siguientes competencias y/o eventos internacionales, mencionó el director general del Sistema DIF Michoacán, Óscar Celis Silva.

Con esta participación se reafirma a algunas niñas y niños, que se consolidan en las categorías preinfantil, infantil y juvenil entre los primeros lugares nacionales, así como, darles fogueo y experiencia competitiva.

La práctica del judo en los centros de asistencia social del Sistema DIF Michoacán promueve el respeto, honestidad, autocontrol, amistad, cortesía, honor, coraje, modestia, disciplina, filosofía y carácter, y fortalece la práctica del código moral.