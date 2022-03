"Difícil de creer": Ronaldinho sobre violencia en partido de Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista Ronaldinho se mostró sorprendido por la violencia ocurrida hace unos días en el partido entre Querétaro y Atlas y señaló que es algo "difícil de creer".

El astro brasileño se pronunció sobre la golpiza que sujetos proporcionaron a aficionados del Atlas y espera que nunca vuelva a ocurrir nada como eso.

"He visto todo lo que pasó en Querétaro. Difícil creer, ya que he vivido ahí, jamás imaginaría que pasaría algo así. Envío un fuerte abrazo a Querétaro, todos los amigos que he hecho, espero que dentro de poco puedan tener una vida normal, un futbol normal", dijo.

Cabe recoerdar que el exseleccionado mundialista jugó en los Gallos Blancos del Querétaro entre 2014 y 2015, poco antes de retirarse de las canchas.

El exjugador ingresó al Salón de la Fama y durante el evento dio una conferencia de prensa, ahí recalcó que ojalá este tipo de actos no se repitan. "Difícil de creer que pasó algo así, pero infelizmente fue así. Ojalá que nunca más vuelva a pasar algo de este tipo. Enviar un fuerte abrazo a todos y que nunca más vuelva a pasar".