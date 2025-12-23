Dictan prisión preventiva a exárbitro mundialista por presunta violencia familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una autoridad judicial de la capital del país determinó imponer prisión preventiva a Marco Antonio ‘N’, exárbitro con participación mundialista, como medida cautelar dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de violencia familiar.

La resolución fue emitida por la jueza Carolina Bernal, quien consideró que la medida resulta necesaria para proteger a la víctima, con base en los elementos contenidos en la carpeta de investigación.

La decisión se tomó tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en juzgados de la Ciudad de México, donde se analizó la situación jurídica del imputado y se determinó modificar las condiciones bajo las cuales enfrentaba el proceso.

Con esta nueva disposición, Marco Antonio ‘N’ deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en un plazo máximo de tres días, sin que sea necesaria una orden de aprehensión, siempre y cuando cumpla con el tiempo establecido por la autoridad judicial.