Dictan prisión preventiva a exárbitro mundialista por presunta violencia familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una autoridad judicial de la capital del país determinó imponer prisión preventiva a Marco Antonio ‘N’, exárbitro con participación mundialista, como medida cautelar dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de violencia familiar.
La resolución fue emitida por la jueza Carolina Bernal, quien consideró que la medida resulta necesaria para proteger a la víctima, con base en los elementos contenidos en la carpeta de investigación.
La decisión se tomó tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en juzgados de la Ciudad de México, donde se analizó la situación jurídica del imputado y se determinó modificar las condiciones bajo las cuales enfrentaba el proceso.
Con esta nueva disposición, Marco Antonio ‘N’ deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en un plazo máximo de tres días, sin que sea necesaria una orden de aprehensión, siempre y cuando cumpla con el tiempo establecido por la autoridad judicial.
De acuerdo con la defensa de la parte acusadora, la prisión preventiva fue dictada con el objetivo principal de salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima, identificada como Alva Neri Hernández, expareja del exsilbante.
Las autoridades judiciales consideraron que, dadas las circunstancias del caso, mantener al imputado en libertad representaba un riesgo potencial, por lo que se optó por endurecer las medidas cautelares.
No obstante, el proceso legal aún no concluye. El exárbitro conserva el derecho de interponer recursos legales, como un amparo u otros mecanismos jurídicos, mediante los cuales podría buscar enfrentar el proceso en libertad, siempre que un tribunal superior lo determine procedente.
El caso se remonta al año 2023, cuando un juez determinó vincular a proceso a Marco Antonio ‘N’ tras encontrar elementos suficientes para que la investigación continuara. En ese momento, se establecieron medidas cautelares menos restrictivas, lo que le permitió enfrentar el procedimiento en libertad bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, tras una nueva revisión y con base en la evolución del caso, la autoridad judicial decidió modificar dichas medidas casi dos años después, dando paso a la prisión preventiva. La parte acusadora ha reiterado que estas acciones buscan garantizar la seguridad de Alva Neri Hernández, quien en julio de 2023 se pronunció públicamente tras la primera vinculación a proceso.
El caso continúa su curso conforme a la legislación vigente en la Ciudad de México y sigue generando atención tanto en el ámbito judicial como en el deportivo.
mrh