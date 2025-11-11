Diablos cae y cede la corona a Fuerza Regia en la final LNBP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un duelo de alto voltaje, Fuerza Regia se coronó campeón de la Liga Caliente.Mx LNBP al vencer 83-74 a los Diablos Rojos en el Juego 5 de la Gran Final, disputado en Monterrey. El conjunto regiomontano selló su victoria con un imponente último cuarto, en el que anotó 22 puntos y dejó sin respuesta a su rival.

El equipo de casa parecía tener todo bajo control tras dominar la primera mitad, pero los Diablos reaccionaron en el tercer periodo y llegaron incluso a tomar la ventaja. Sin embargo, la experiencia y puntería de Fuerza Regia emergieron en los minutos finales, congelando el marcador y arrebatando la corona a los campeones del año anterior.

Con esta victoria, Fuerza Regia alcanza su sexto campeonato, convirtiéndose en el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El máximo anotador del encuentro fue Scott Bamforth con 25 puntos, seguido por Avry Holmes con 22 unidades. Por el lado escarlata, Kriss Helmanis aportó 14 tantos, mientras que Michael Carrera, Dontrell Brite y Michael Smith sumaron 13 cada uno.