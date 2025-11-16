Detienen nuevamente a "Chiquimarco" por presunta violencia familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exárbitro internacional Marco Antonio Rodríguez, conocido popularmente como Chiquimarco, fue detenido por segunda ocasión por presunta violencia familiar, según reportes difundidos este 16 de noviembre por el medio deportivo Récord.

De acuerdo con la información publicada, la acusación está respaldada por un documento oficial en posesión del medio, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del caso por parte de las autoridades.

Rodríguez deberá presentarse ante un juez el próximo martes 18 de noviembre a las 12:30 horas, en una audiencia donde, a diferencia del proceso anterior en 2023, deberá comparecer de forma presencial por el delito que se le imputa.

Cabe recordar que en 2023 fue arrestado por el mismo motivo, aunque entonces fue liberado poco después sin mayor seguimiento judicial conocido.

Marco Antonio Rodríguez es uno de los árbitros más conocidos del futbol mexicano y mundial. Su carrera estuvo marcada por un estilo enérgico y un carácter firme que lo llevó a participar en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.