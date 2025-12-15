Destacado desempeño de las nicolaitas les da su pase al Torneo de la Luna

Cabe mencionar que en el Torneo de la Luna participan ocho equipos, entre los que se encuentran selecciones de los distintos grupos de la TDP, así como otros invitados, se juega en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca y tiene como objetivo principal dar visibilidad al talento femenino y acercar a las jugadoras a proyectos de divisiones superiores.

En esta ocasión, la fase de grupos se jugará del 15 al 17 de diciembre, la semifinal está programada para el 18 del mismo mes y la gran final se jugará el 19 de diciembre.

BCT