Designan árbitros para los partidos del play-in del Apertura 2025 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este miércoles a los silbantes que estarán a cargo de los primeros dos encuentros del play-in del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, a disputarse este jueves 20 de noviembre.

Los partidos definirán a dos de los equipos que buscarán su pase a los cuartos de final del futbol mexicano.

Xolos vs FC Juárez: Marco Antonio "Gato" Ortiz será el central

El duelo entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, programado para las 21:00 h (Centro de México), será dirigido por Marco Antonio Ortiz Nava, uno de los árbitros más experimentados del balompié nacional.

Ortiz estará acompañado por:

Christian Espinosa y Michel Morales como asistentes.

Maximiliano Quintero como cuarto árbitro.

En el VAR, estarán Erik Yair Miranda y Jorge Camacho.

Este encuentro será crucial, ya que el equipo ganador asegurará el séptimo lugar en los cuartos de final del torneo.