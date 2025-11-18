Designan árbitros para los partidos del play-in del Apertura 2025 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este miércoles a los silbantes que estarán a cargo de los primeros dos encuentros del play-in del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, a disputarse este jueves 20 de noviembre.
Los partidos definirán a dos de los equipos que buscarán su pase a los cuartos de final del futbol mexicano.
El duelo entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, programado para las 21:00 h (Centro de México), será dirigido por Marco Antonio Ortiz Nava, uno de los árbitros más experimentados del balompié nacional.
Ortiz estará acompañado por:
Christian Espinosa y Michel Morales como asistentes.
Maximiliano Quintero como cuarto árbitro.
En el VAR, estarán Erik Yair Miranda y Jorge Camacho.
Este encuentro será crucial, ya que el equipo ganador asegurará el séptimo lugar en los cuartos de final del torneo.
El otro encuentro del jueves lo protagonizarán Pachuca y los Pumas de la UNAM, quienes jugarán a las 19:00 h (Centro de México). El árbitro central designado será Luis Enrique Santander, con amplia trayectoria en partidos de alto perfil.
El equipo arbitral será completado por:
Michel Espinoza y Erik Durón como asistentes.
Vicente Reynoso como cuarto árbitro.
En el VAR, estarán Guillermo Pacheco y Michel Caballero.
Ambos juegos del play-in definirán qué equipos avanzan a la siguiente ronda del Apertura 2025, en un nuevo formato que busca aumentar la competitividad en la recta final del torneo.