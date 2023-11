Desde Danny la “Máquina Malvada” hasta los monjes Shaolin: 1xBet revela las 5 mejores películas de fútbol

Durante su larga carrera deportiva, Vinnie Jones ganó solo un trofeo importante. En 1988, la Crazy Gang, como se llamaba a Wimbledon en ese momento, ganó inesperadamente la FA Cup, derrotando al poderoso Liverpool en la final. Ni antes ni después de eso, un modesto club londinense con más de un siglo de historia alcanzó tales alturas. Y ciertamente nunca tuvo en sus filas a una personalidad más famosa y escandalosa que el Sr. Jones.

Por su estilo de juego brutal, que aterrorizaba al oponente, el defensor recibió el sobrenombre muy elocuente de Axe (El Hacha). Todavía se pueden ver sus rudas faltas en YouTube, por las cuales los futbolistas reciben largas descalificaciones en la actualidad. Recibía críticas positivas por su juego de parte de sus compañeros, al igual que las opiniones de 1xBet.

La imagen de "psicópata" que se pegó a Jones como futbolista resultó ser tan convincente que le abrió las puertas a la industria cinematográfica. En Mean Machine, Vinnie interpreta una parodia exagerada de sí mismo. El ex capitán de Inglaterra, Danny la "Mean Machine", es encarcelado por agredir a un oficial de policía. Crea un equipo de fútbol con prisioneros para enfrentarse a un equipo de guardianes en el campo.

La película tiene muchas bromas e ironía, un poco de drama y fútbol en toda su diversidad: desde trucos sucios hasta grandes goles. Si está decidido a pasar la noche viendo una buena película, , ¡no dude en poner una comedia ligera de acción con Vinnie Jones y Jason Statham y apostar en 1xBet!

Shaolin Soccer (2001) – Fútbol y Kung Fu