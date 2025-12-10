Derbi de las Américas; Flamengo impone su poder ante La Máquina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cruz Azul enfrentó a Flamengo en la llamada Copa Intercontinental Derbi de las Américas, un encuentro entre el histórico club mexicano y el flamante campeón de la Copa Libertadores.

Aunque el entusiasmo celeste era palpable, el cuadro brasileño impuso su jerarquía desde temprano. Giorgian De Arrascaeta, figura del Flamengo, aprovechó un error crucial de Gonzalo Piovi en la salida para abrir el marcador al minuto 18, enmudeciendo a los miles de aficionados cementeros que soñaban con una hazaña internacional.

Pero el espíritu de lucha de Cruz Azul emergió en los minutos finales del primer tiempo. En una jugada colectiva que recordó los mejores tiempos del conjunto mexicano, Jorge Sánchez conectó de volea desde la media luna, firmando un gol espectacular que empató el partido y devolvió la esperanza a su equipo.