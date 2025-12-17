Deportistas nicolaitas arrasaron con medallas en justa nacional de bádminton

Uziel, quien tiene 17 años y cursa el primer año de Contaduría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se colgó tres metales: un bronce en singles Sub 19, una plata en dobles Sub 19, y otra plata en dobles categoría abierta.

Mientras que Karen, de 20 años, estudiante del quinto semestre de Mercadotecnia, logró una plata en singles categoría abierta femenil y oro en dobles categoría abierta femenil, y aseguró que este certamen sirve para ir afinando detalles para sus competencias del próximo año.