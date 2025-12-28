Denver Broncos conquistan la AFC Oeste y rompen sequía de 10 años en la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Denver Broncos aseguraron el campeonato de la AFC Oeste en la temporada 2025 de la NFL, logrando su primer título divisional desde 2015 y consolidándose como uno de los principales contendientes en la Conferencia Americana.

La coronación llegó este sábado 27 de diciembre, luego de que los Houston Texans vencieran 20-16 a Los Angeles Chargers, resultado que dejó a Denver con un récord de 13-3, inalcanzable para el resto de sus rivales en la división.

A través de sus redes sociales, la franquicia de Colorado celebró el logro con un mensaje directo:

“Campeones de la AFC Oeste, objetivo número 1 y seguimos subiendo”.

Este título no solo representa el regreso de los Broncos al protagonismo, sino que pone fin a una espera de 10 años sin liderar la división, superando en la carrera a equipos como los Kansas City Chiefs y los propios Chargers, que habían dominado la AFC Oeste en la última década.

Con este logro, los Broncos suman su decimosexto campeonato divisional, reafirmando su estatus como una de las franquicias históricas más sólidas de la NFL.