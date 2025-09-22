Dembélé vence a Yamal en el Balón de Oro 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ousmane Dembélé fue reconocido como el ganador del Balón de Oro 2025, superando a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, en una ceremonia organizada por France Football que celebra lo mejor del balompié mundial.
La gala, celebrada en París, reconoció a los mejores futbolistas del año tanto en la rama varonil como femenil, así como a los talentos emergentes, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2024-2025.
Luego de una temporada brillante en el Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé logró posicionarse como el mejor jugador del mundo. Su desequilibrio ofensivo, visión de juego y regularidad en competencias europeas fueron claves para su coronación.
La disputa estuvo reñida, especialmente con el joven prodigio Lamine Yamal, quien con apenas 18 años ya figura entre los más grandes. Sin embargo, el francés se llevó finalmente la presea gracias a su rendimiento sostenido en torneos de alto nivel.
En la rama femenil, Aitana Bonmatí volvió a levantar el trofeo del Balón de Oro por tercera vez consecutiva. La jugadora del FC Barcelona compartió protagonismo en la terna con Mariona Caldentey y Alessia Russo.
Otras categorías premiadas
mejor jugador joven: Lamine Yamal (España)
mejor jugadora joven: Vicky López (España)
mejor director técnico: Luis Enrique (España)
mejor directora técnica: Sarina Wiegman (Países Bajos)
mejor portera: Hannah Hampton (Inglaterra)
mejor portero: Gianluigi Donnarumma (Italia)
mejor goleadora: Ewa Pajor (Polonia)
mejor goleador: Viktor Gyökeres (Suecia)
mejor equipo varonil: París Saint-Germain (Francia)
mejor equipo femenil: Arsenal (Inglaterra)
labor social: Fundación Xana
