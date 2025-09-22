Dembélé vence a Yamal en el Balón de Oro 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ousmane Dembélé fue reconocido como el ganador del Balón de Oro 2025, superando a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, en una ceremonia organizada por France Football que celebra lo mejor del balompié mundial.

La gala, celebrada en París, reconoció a los mejores futbolistas del año tanto en la rama varonil como femenil, así como a los talentos emergentes, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2024-2025.