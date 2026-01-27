Deportes

Delegación mexicana en Milano-Cortina: fechas y horarios de competencia

Delegación mexicana en Milano-Cortina: fechas y horarios de competencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ha comenzado, y con ello surge la expectativa por seguir de cerca a la delegación mexicana. Cinco atletas nacionales competirán del 6 al 22 de febrero en disciplinas sobre hielo y nieve, con transmisiones en vivo disponibles para México.

La cobertura estará a cargo de Claro Sports, multiplataforma que transmitirá en vivo cada una de las competencias, incluidas la inauguración y clausura, así como programación especial, repeticiones y contenido detrás de cámaras.

Claro Sports ofrecerá varias formas de seguir la justa olímpica:

  • Televisión: A través de su canal en sistemas de TV de paga.

  • YouTube: En el canal oficial de Claro Sports.

  • Sitio web: www.clarosports.com

  • App móvil: Disponible para Android y iOS, con señal en vivo y programación bajo demanda.

Mexicanos que competirán en Milán-Cortina 2026

La delegación mexicana estará compuesta por cinco atletas en disciplinas poco tradicionales para el país, pero con gran valor simbólico:

Donovan Carrillo – Patinaje Artístico

  • Programa Corto:
    10 de febrero | 11:30am

  • Programa Libre (en caso de clasificar):
    13 de febrero | 12:00pm

Regina Martínez – Esquí de Fondo, 10 km (femenil)
12 de febrero | 06:00am

Allan Corona – Esquí de Fondo, 10 km (varonil)
13 de febrero | 04:45am

Lasse Gaxiola – Esquí Alpino, Slalom Gigante
14 de febrero

  • Descenso 1: 03:00am

  • Descenso 2: 06:30am

Sarah Schleper – Esquí Alpino, Slalom Gigante
15 de febrero

  • Descenso 1: 03:00am

  • Descenso 2: 06:30am

Todos los horarios están en tiempo del Centro de México. Los horarios pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o causas ajenas a la organización.

