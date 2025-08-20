Delegación mexicana brilla con medallas en pesas, lucha, canotaje y esquí acuático

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación mexicana tuvo una jornada exitosa en los Juegos Panamericanos Junior, donde jóvenes atletas demostraron disciplina y talento al conquistar cuatro medallas que consolidan el buen momento del deporte tricolor.
El reconocimiento principal fue para Leonardo Torres, quien se adjudicó la medalla de plata en levantamiento de pesas, categoría 71 kg. Con una ejecución precisa y gran concentración, el atleta mexicano confirmó que su trayectoria apunta a competencias de élite en el futuro cercano.
En la disciplina de combate, Ángel Segura alcanzó también la plata en lucha grecorromana (60 kg). Su determinación y técnica lo colocaron entre los mejores de la competencia, reforzando la presencia mexicana en los tatamis internacionales.
La cosecha continuó en las pruebas acuáticas. El canoísta José Gil logró la medalla de bronce en canotaje de velocidad C1 1000 metros, tras una exigente carrera que puso a prueba su resistencia.
Por su parte, Pablo Font se adjudicó el bronce en figuras de esquí acuático, con una rutina llena de maniobras espectaculares que impresionaron al jurado.
Estos logros representan más que medallas: son el fruto de meses de preparación y esfuerzo. La participación de México en los Panamericanos Junior envía un mensaje claro: la nueva generación de atletas está lista para seguir escribiendo historias de éxito y orgullo para el deporte nacional.
mrh