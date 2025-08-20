Delegación mexicana brilla con medallas en pesas, lucha, canotaje y esquí acuático

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación mexicana tuvo una jornada exitosa en los Juegos Panamericanos Junior, donde jóvenes atletas demostraron disciplina y talento al conquistar cuatro medallas que consolidan el buen momento del deporte tricolor.

El reconocimiento principal fue para Leonardo Torres, quien se adjudicó la medalla de plata en levantamiento de pesas, categoría 71 kg. Con una ejecución precisa y gran concentración, el atleta mexicano confirmó que su trayectoria apunta a competencias de élite en el futuro cercano.