Definidos los cruces de la Concachampions 2026: seis clubes mexicanos buscarán la gloria internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. La Concacaf realizó este martes el sorteo oficial de la Liga de Campeones de la Concacaf 2026, conocida como Concachampions, donde seis equipos mexicanos conocieron su destino en el camino hacia dos premios mayores: la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.
Los representantes de la Liga MX serán Cruz Azul, América, Toluca, Tigres, Monterrey y Pumas, todos listos para iniciar su participación en el torneo de clubes más importante de la región.
La edición 2026 contará con 27 equipos participantes. De ellos, 22 disputarán la Primera Ronda, mientras que cinco campeones regionales avanzaron de manera directa a los Dieciseisavos de Final, programados para marzo del mismo año.
Pumas vs San Diego FC (EE.UU.)
Cruz Azul vs Vancouver FC (Canadá)
Monterrey vs Xelajú (Guatemala)
América vs Olimpia (Honduras)
Tigres vs Forge FC (Canadá)
Por su parte, Toluca, gracias a su desempeño en torneos previos, esperará directamente en los Dieciseisavos de Final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Pumas y San Diego FC.
La Primera Ronda comenzará el 3 de febrero de 2026, con cruces a ida y vuelta. Los equipos clasificados a esta fase deberán superar la serie para acceder a los octavos de final, donde ya esperan cinco conjuntos:
Toluca (México)
Mount Pleasant FA (Jamaica)
Alajuelense (Costa Rica)
Inter Miami (EE.UU.)
Seattle Sounders (EE.UU.)
Más allá del trofeo regional, la Concachampions 2026 otorgará al campeón el boleto a la Copa Intercontinental 2026 y una codiciada plaza en el Mundial de Clubes 2029, donde participarán los mejores equipos de cada confederación.
México sigue siendo una potencia histórica en el torneo de Concacaf, y esta edición será clave para continuar con ese legado frente a rivales cada vez más competitivos de la MLS, Centroamérica y el Caribe.
mrh