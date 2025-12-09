Definidos los cruces de la Concachampions 2026: seis clubes mexicanos buscarán la gloria internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. La Concacaf realizó este martes el sorteo oficial de la Liga de Campeones de la Concacaf 2026, conocida como Concachampions, donde seis equipos mexicanos conocieron su destino en el camino hacia dos premios mayores: la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Los representantes de la Liga MX serán Cruz Azul, América, Toluca, Tigres, Monterrey y Pumas, todos listos para iniciar su participación en el torneo de clubes más importante de la región.

La edición 2026 contará con 27 equipos participantes. De ellos, 22 disputarán la Primera Ronda, mientras que cinco campeones regionales avanzaron de manera directa a los Dieciseisavos de Final, programados para marzo del mismo año.

Así quedaron los cruces con equipos mexicanos

Pumas vs San Diego FC (EE.UU.)

Cruz Azul vs Vancouver FC (Canadá)

Monterrey vs Xelajú (Guatemala)

América vs Olimpia (Honduras)

Tigres vs Forge FC (Canadá)

Por su parte, Toluca, gracias a su desempeño en torneos previos, esperará directamente en los Dieciseisavos de Final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Pumas y San Diego FC.