Deportes

Definen fechas y horarios para los Cuartos del Apertura 2025

Definen fechas y horarios para los Cuartos del Apertura 2025
FB/CruzAzul
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una fase de Play-In cargada de tensión, sorpresas y definiciones al límite, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por la gloria en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Toluca terminó como líder general con 37 puntos, seguido muy de cerca por Tigres y Cruz Azul. América se ubicó en la cuarta posición. Ahora, todo está listo para que entre miércoles y domingo se vivan encuentros que prometen pasión, goles y grandes historias en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

Estos son los cruces, fechas y horarios para que no te pierdas ningún minuto:

⚽ Toluca vs Juárez

  • 🕖 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 19:00 horas (TCM) | 18:00 horas (TL)
    📍 Estadio Olímpico Benito Juárez

  • 🕖 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 19:05 horas (TCM)
    📍 Estadio Nemesio Diez

🐯 Tigres vs Xolos

  • 🕚 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas (TCM) | 21:00 horas (TL)
    📍 Estadio Caliente

  • 🕙 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas (TCM)
    📍 Estadio Universitario

🔵 Cruz Azul vs Chivas

  • 🕗 Partido de Ida: Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas (TCM)
    📍 Estadio AKRON

  • 🕖 Partido de Vuelta: Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas (TCM)
    📍 Estadio Olímpico Universitario

🦅 América vs Rayados

  • 🕘 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 21:05 horas (TCM)
    📍 Estadio BBVA

  • 🕔 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas (TCM)
    📍 Estadio Ciudad de los Deportes

rmr

Horarios
futbl
cuartos de final
Liga BBVA

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com