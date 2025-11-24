Definen fechas y horarios para los Cuartos del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una fase de Play-In cargada de tensión, sorpresas y definiciones al límite, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por la gloria en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
Toluca terminó como líder general con 37 puntos, seguido muy de cerca por Tigres y Cruz Azul. América se ubicó en la cuarta posición. Ahora, todo está listo para que entre miércoles y domingo se vivan encuentros que prometen pasión, goles y grandes historias en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
Estos son los cruces, fechas y horarios para que no te pierdas ningún minuto:
🕖 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 19:00 horas (TCM) | 18:00 horas (TL)
📍 Estadio Olímpico Benito Juárez
🕖 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 19:05 horas (TCM)
📍 Estadio Nemesio Diez
🕚 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas (TCM) | 21:00 horas (TL)
📍 Estadio Caliente
🕙 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas (TCM)
📍 Estadio Universitario
🕗 Partido de Ida: Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas (TCM)
📍 Estadio AKRON
🕖 Partido de Vuelta: Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas (TCM)
📍 Estadio Olímpico Universitario
🕘 Partido de Ida: Miércoles 26 de noviembre, 21:05 horas (TCM)
📍 Estadio BBVA
🕔 Partido de Vuelta: Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas (TCM)
📍 Estadio Ciudad de los Deportes
