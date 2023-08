Definen fechas de las jornada 4 y 5 del Apertura 2023

Guadalajara vs Tijuana - 22 de agosto / 19:00 horas - Akron

Mazatlán vs Puebla - 22 de agosto / 19:00 horas - Mazatlán

FC Juárez vs Pumas - 22 de agosto / 21:06 horas - O. Benito Juárez

América vs Necaxa - 23 de agosto / 19:00 horas - Azteca

Pachuca vs Cruz Azul - 23 de agosto / 19:06 horas - Hidalgo

Atlético de San Luis vs León - 23 de agosto / 21:00 horas - Alfonso Lastras

Tigres vs Santos - 30 de agosto / 21:00 horas - Universitario

El día 19 de agosto no habrá partidos respetando la calendarización y los encuentros definitivos de la Leagues Cup 2023.

Los partidos Rayados de Monterrey vs. Tijuana y Gallos Blancos vs. Pachuca, correspondientes a la Jornada 4, así como Gallos Blancos vs. Atlas y Toluca vs. Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 5, serán programados al término de su participación en el Torneo LEAGUES CUP 2023.

AC