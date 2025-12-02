Definen árbitros para las semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya tienen a sus árbitros designados para los partidos de ida, programados para este martes 3 de diciembre. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol confirmó oficialmente a los jueces que supervisarán estos encuentros de alto nivel.
El duelo entre Cruz Azul y Tigres UANL será dirigido por Ismael Rosario López Peñuelas, quien hará su primera aparición como árbitro central en una fase de Liguilla. Aunque será su debut en esta instancia, ya cuenta con experiencia entre estos equipos, pues arbitró el enfrentamiento de la jornada 12, que concluyó con empate 1‑1.
En aquel partido, López Peñuelas mostró tarjetas amarillas a ambos equipos y expulsó al técnico de Tigres tras sancionar un penal en los minutos finales.
Lo acompañarán en la banda Enrique Isaac Bustos Díaz y Edgar Magdaleno Castrejón, mientras que Yanotan Peinado Aguirre y Karen Janett Díaz Medina fungirán como cuarto y quinto árbitro. En el VAR estará Guillermo Pacheco Larios, asistido por Michel Ricardo Espinoza Ávalos (AVAR).
En el otro encuentro de semifinales, entre Monterrey y Toluca FC, el árbitro central será Daniel Quintero Huitrón, quien recientemente dirigió los cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas, un duelo que terminó 3-2 a favor de La Máquina.
Quintero contará con el apoyo de José Ibrahim Martínez Chavarría y Erik Durón Martínez como asistentes. Joaquín Alberto Vizcarra Armenta será el cuarto árbitro y Daniel Gabriel Martínez Méndez el quinto. La supervisión en video correrá a cargo de Óscar Macías Romo, con Jorge Abraham Camacho Peregrina como AVAR.
