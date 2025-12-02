Definen árbitros para las semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya tienen a sus árbitros designados para los partidos de ida, programados para este martes 3 de diciembre. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol confirmó oficialmente a los jueces que supervisarán estos encuentros de alto nivel.

El duelo entre Cruz Azul y Tigres UANL será dirigido por Ismael Rosario López Peñuelas, quien hará su primera aparición como árbitro central en una fase de Liguilla. Aunque será su debut en esta instancia, ya cuenta con experiencia entre estos equipos, pues arbitró el enfrentamiento de la jornada 12, que concluyó con empate 1‑1.

En aquel partido, López Peñuelas mostró tarjetas amarillas a ambos equipos y expulsó al técnico de Tigres tras sancionar un penal en los minutos finales.