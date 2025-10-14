Declara Omar Bravo: solo niega un cargo de los que enfrenta por abuso infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omar Bravo, exjugador del Club Deportivo Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de presunto abuso sexual infantil agravado, de acuerdo con información revelada tras una audiencia prolongada que ha captado la atención mediática.
Durante el proceso, Bravo rindió su declaración, en la que negó haber cometido uno de los hechos que se le imputan, específicamente el ocurrido el 10 de mayo de 2019. Sin embargo, el abogado de la víctima, Juan José Soltero, afirmó en entrevista con Azucena Uresti que el exfutbolista no rechazó los demás cargos.
“Hay videos, capturas de pantalla, la declaración, dictámenes”, aseguró el representante legal al mencionar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación contra Bravo.
Por su parte, Daniela Bravo, hermana del acusado, difundió a través de sus redes sociales una serie de fotografías que, según afirma, demuestran la inocencia del exjugador. Las imágenes lo muestran acompañado de varias personas en fechas coincidentes con las acusaciones.
Como parte de las medidas cautelares, el juez determinó prisión preventiva oficiosa durante seis meses para Omar Bravo, tiempo en el que continuarán las investigaciones correspondientes.
