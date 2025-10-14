Declara Omar Bravo: solo niega un cargo de los que enfrenta por abuso infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omar Bravo, exjugador del Club Deportivo Guadalajara, fue vinculado a proceso por el delito de presunto abuso sexual infantil agravado, de acuerdo con información revelada tras una audiencia prolongada que ha captado la atención mediática.

Durante el proceso, Bravo rindió su declaración, en la que negó haber cometido uno de los hechos que se le imputan, específicamente el ocurrido el 10 de mayo de 2019. Sin embargo, el abogado de la víctima, Juan José Soltero, afirmó en entrevista con Azucena Uresti que el exfutbolista no rechazó los demás cargos.

“Hay videos, capturas de pantalla, la declaración, dictámenes”, aseguró el representante legal al mencionar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación contra Bravo.