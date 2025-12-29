Debut soñado del Atlético Morelia-UMSNH Femenil en la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su primera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil logró triunfos y resultados inmediatos, reflejando el alto nivel competitivo de las estudiantes nicolaitas, escuadra que ha sido impulsada durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.
En su partido inaugural, desarrollado el 3 de octubre en el Estadio Universitario “Hidalgo”, el cuadro nicolaita se impuso 2-0 a Lobos ULMX y registró una entrada de alrededor de cuatro mil asistentes, siendo una de las mejores de la campaña.
Después de la primera vuelta, que incluyó nueve jornadas, las representantes de la Casa de Hidalgo marchan en el segundo lugar del Grupo 5 con 24 puntos, producto de ocho triunfos y una derrota; además, suman 25 goles a favor, siendo una de las mejores ofensivas, y seis goles en contra, lo que las ubica como la segunda mejor defensa.
Además, la delantera nicolaita Adriana Ramírez es la líder de goleo del Grupo 5 y también a nivel nacional, con 13 anotaciones en siete partidos disputados.
Cabe mencionar que, tras la primera parte de la campaña, cuatro jugadoras del Atlético Morelia-UMSNH Femenil aparecieron en el 11 ideal de la Liga TDP Femenil. Las nicolaitas que integran este equipo —en el que se tomó en cuenta a más de mil 500 futbolistas de los 53 clubes que conforman la Liga— son las mediocampistas Aixa Gutiérrez, Evelin Yépez y Yohara Soria, así como la delantera y goleadora Adriana Ramírez.
RPO