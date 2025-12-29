Debut soñado del Atlético Morelia-UMSNH Femenil en la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su primera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil logró triunfos y resultados inmediatos, reflejando el alto nivel competitivo de las estudiantes nicolaitas, escuadra que ha sido impulsada durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

En su partido inaugural, desarrollado el 3 de octubre en el Estadio Universitario “Hidalgo”, el cuadro nicolaita se impuso 2-0 a Lobos ULMX y registró una entrada de alrededor de cuatro mil asistentes, siendo una de las mejores de la campaña.

Después de la primera vuelta, que incluyó nueve jornadas, las representantes de la Casa de Hidalgo marchan en el segundo lugar del Grupo 5 con 24 puntos, producto de ocho triunfos y una derrota; además, suman 25 goles a favor, siendo una de las mejores ofensivas, y seis goles en contra, lo que las ubica como la segunda mejor defensa.