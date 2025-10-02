De la ofrenda a tu estilo: así son los nuevos tenis de Adidas por Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca deportiva Adidas sorprendió a sus seguidores en México y el mundo con el lanzamiento de una colección especial de tenis inspirada en el Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.

“De la ofrenda a tu estilo”

Con el lema “De la ofrenda a tu estilo”, la marca de las tres rayas presentó el 2 de octubre de 2025 una línea de tenis que fusiona nostalgia, tradición y moda urbana. La colección incluye varios modelos que ya se encuentran disponibles en línea y en tiendas departamentales.

¿Cuánto cuestan los tenis Adidas de Día de Muertos?

Los precios de esta edición especial son: