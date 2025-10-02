De la ofrenda a tu estilo: así son los nuevos tenis de Adidas por Día de Muertos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca deportiva Adidas sorprendió a sus seguidores en México y el mundo con el lanzamiento de una colección especial de tenis inspirada en el Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.
“De la ofrenda a tu estilo”
Con el lema “De la ofrenda a tu estilo”, la marca de las tres rayas presentó el 2 de octubre de 2025 una línea de tenis que fusiona nostalgia, tradición y moda urbana. La colección incluye varios modelos que ya se encuentran disponibles en línea y en tiendas departamentales.
¿Cuánto cuestan los tenis Adidas de Día de Muertos?
Los precios de esta edición especial son:
Run 70s 2.0: $1,449
Grand Court Alpha 00s: $1,699
Campus 00s: $2,299
Campus 00s Double W: $2,299
Campus 00s J (infantil/juvenil): $1,449
Además del calzado, Adidas lanzó una línea de t-shirts y una sudadera conmemorativa, todas con diseños alusivos a la temporada.
Cuatro playeras disponibles en seis colores distintos para dama y caballero.
Una sudadera en color morado, ideal para complementar la colección.
Cabe destacar que una de las playeras ya está en promoción en línea por $249 pesos.
No es la primera vez que la marca se inspira en la cultura popular para lanzar ediciones limitadas. En años anteriores, Adidas presentó modelos inspirados en la concha de pan dulce y en personajes como Bob Esponja. Con esta propuesta, busca ahora rendir homenaje a una de las tradiciones mexicanas con mayor reconocimiento internacional.
La colección ya está disponible y promete ser uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.
mrh