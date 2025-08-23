De descanso al examen más duro: Morelia se mide al líder Cancún

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia volverá a la actividad en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, cuando visite a Cancún FC este sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Andrés Quintana Roo.

El reto no será sencillo para los michoacanos, ya que los caribeños se presentan como líderes generales momentáneos y mantienen paso invicto tras tres jornadas disputadas.

En contraste, los Canarios acumulan una victoria y un empate en dos partidos.

Además, desde la creación de la Liga Expansión MX, ambos equipos han sostenido varios duelos oficiales, con un balance que favorece al cuadro caribeño:

Guardianes 2020: Cancún 3-2 Morelia

Guardianes 2021: Morelia 2-1 Cancún

Apertura 2021: Morelia 1-0 Cancún

Clausura 2022: Morelia 4-1 Cancún

Apertura 2022: empate 0-0

Clausura 2023: Cancún 1-0 Morelia

Apertura 2023: Cancún 2-0 Morelia

Clausura 2024: Cancún 1-0 Morelia

Apertura 2024: Cancún 3-1 Morelia

Clausura 2025: Morelia 2-1 Cancún

En total, Cancún FC suma cinco victorias, Morelia cuatro y se ha registrado un empate.

Con este antecedente, los Canarios tendrán que romper la tendencia negativa reciente frente a Cancún, que además atraviesa uno de sus mejores arranques en torneos cortos.

RYE