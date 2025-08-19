David Vázquez gana oro en trampolín 3m y clasifica a los Panamericanos de Lima 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clavadista jalisciense David Vázquez logró una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín 3 metros individual masculino, este martes 19 de agosto.

Con una puntuación final de 417.65 unidades, Vázquez se impuso en una competencia reñida donde, ronda tras ronda, peleó por el liderato frente al canadiense Carson Paul, quien terminó en tercer lugar con 403.75 puntos.

La medalla de plata fue para otro mexicano, Jesús Agúndez, quien sumó 414.50 unidades, logrando así un 1-2 para la delegación tricolor en esta disciplina.

El triunfo de Vázquez no solo representa una nueva presea dorada para México, sino que también le asegura su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tanto en la prueba individual como en clavados sincronizados.