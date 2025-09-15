David Faitelson reacciona al triunfo de Chivas en el Clásico Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chivas de Guadalajara sorprendió la noche del domingo al vencer 2-1 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, resultado que generó diversas reacciones en el ámbito deportivo.

El triunfo del Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, tomó relevancia debido a la diferencia de posiciones en la tabla: Chivas llegó al encuentro en el lugar 16, mientras que las Águilas se encontraban en los primeros tres lugares.

Previo al partido, el periodista David Faitelson compartió un análisis en el que destacó que “los Clásicos se juegan más con el corazón que con el futbol” y vaticinó que Guadalajara estaría a la altura del compromiso, pese a que América llegaba como favorito.

Tras la victoria rojiblanca, Faitelson publicó varios mensajes en su cuenta de X (antes Twitter). En uno de ellos reconoció:

“Gran triunfo de Chivas… Fue, le compitió y le ganó al América”.

En otro comentario, resaltó la labor del estratega argentino:

“Gabriel Milito es el entrenador que necesita Chivas… Espero que no lo desperdicien”.

De esta forma, el periodista de TUDN no sólo aplaudió el esfuerzo del club tapatío, sino que también subrayó la importancia de su nuevo técnico en este resultado histórico para el equipo, al imponerse a su máximo rival en el llamado Clásico Nacional.

RYE-