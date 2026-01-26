Darnold y Maye; el póster que enciende sospechas de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde septiembre de 2025, un póster oficial de inicio de temporada de la NFL ha llamado poderosamente la atención de los aficionados este día. En la imagen, compartida en redes sociales oficiales de la liga, aparecen Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, y Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, colocados juntos al frente del diseño, justo como unos de los jugadores más cercanos al estadio donde se disputará el Super Bowl LX: el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La coincidencia no pasó desapercibida. Con el paso de la temporada y el protagonismo de ambos equipos, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse si se trata simplemente de una decisión estética… o de una “pista” anticipada.

Vale recordar que la NFL está legalmente clasificada en Estados Unidos como “entretenimiento deportivo”, una categoría que también incluye a la WWE. Esta figura legal ha sido utilizada históricamente para proteger a la liga en temas relacionados con el espectáculo, reglas internas y decisiones organizativas.

A partir de ello, resurgen viejas teorías entre aficionados y analistas independientes: