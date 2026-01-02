Dani Alves vuelve al futbol como copropietario de un club en Portugal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista brasileño Dani Alves, uno de los jugadores más ganadores en la historia del futbol mundial, ha reaparecido en la escena deportiva al convertirse en copropietario del Sporting Clube São João de Ver, equipo que milita en la Liga 3 de Portugal, tercera división del futbol luso.

De acuerdo con medios internacionales, Alves adquirió el 50 por ciento de las acciones de la sociedad anónima deportiva del club portugués, con la intención de participar activamente en el proyecto institucional y deportivo. Se prevé que al finalizar la temporada 2025-2026, el exlateral brasileño podría aumentar su participación, asumiendo un rol aún más relevante en la dirección del equipo.

Aunque la función principal de Dani Alves será como directivo e inversionista, se ha dejado abierta la posibilidad de que el exjugador pueda ser registrado como futbolista durante un corto periodo, dependiendo de su estado físico y las necesidades del club, lo que significaría un posible regreso simbólico a las canchas.