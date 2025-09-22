Dagoberto Espinoza se pierde el Apertura 2025 por rotura de ligamento, informa el América

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América informó este lunes que el futbolista Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, misma que lo dejará fuera de las canchas por un periodo estimado de al menos seis meses.

En un comunicado oficial, el club detalló que la recuperación estará sujeta a la evolución del jugador, aunque por la gravedad de la lesión, Dagoberto le dice ‘adiós’ al resto del torneo Apertura 2025.

La lesión ocurrió durante el duelo más reciente ante los Rayados de Monterrey, en el que el lateral mexicano salió del campo visiblemente afectado tras una jugada en la que su rodilla izquierda presentó una torsión.