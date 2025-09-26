¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 11?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol mexicano continúa, y con ella, la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que promete encuentros vibrantes y determinantes para la clasificación rumbo a la Liguilla.
La atención se concentra en el Clásico Capitalino entre América y Pumas, programado para el sábado por la noche, mientras que Cruz Azul, líder e invicto, buscará mantener su paso perfecto al visitar a Tijuana.
Juárez vs. León
Estadio Olímpico Benito Juárez
Viernes 26 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)
Puebla vs. Chivas
Estadio Cuauhtémoc
Viernes 26 de septiembre | 🕘 21:00 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX, Azteca 7 (México)
Pachuca vs. Atlético de San Luis
Estadio Hidalgo
Sábado 27 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)
Atlas vs. Necaxa
Estadio Jalisco
Sábado 27 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX
Dónde ver: Vix Premium (México)
Monterrey vs. Santos
Estadio BBVA
Sábado 27 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX
Dónde ver: Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)
Toluca vs. Mazatlán
Estadio Nemesio Diez
Sábado 27 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)
América vs. Pumas
Estadio Ciudad de los Deportes
Sábado 27 de septiembre | 🕘 21:05 horas CDMX
Dónde ver: Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)
Querétaro vs. Tigres
Estadio La Corregidora
Domingo 28 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)
Tijuana vs. Cruz Azul
Estadio Caliente
Domingo 28 de septiembre | 🕘 21:05 horas CDMX
Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)
