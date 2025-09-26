Deportes

¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 11?

Clásico Capitalino encabeza la Jornada
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol mexicano continúa, y con ella, la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que promete encuentros vibrantes y determinantes para la clasificación rumbo a la Liguilla.

La atención se concentra en el Clásico Capitalino entre América y Pumas, programado para el sábado por la noche, mientras que Cruz Azul, líder e invicto, buscará mantener su paso perfecto al visitar a Tijuana.

Cartelera completa de la Jornada 11

Juárez vs. León

  • Estadio Olímpico Benito Juárez

  • Viernes 26 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)

Puebla vs. Chivas

  • Estadio Cuauhtémoc

  • Viernes 26 de septiembre | 🕘 21:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX, Azteca 7 (México)

Pachuca vs. Atlético de San Luis

  • Estadio Hidalgo

  • Sábado 27 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)

Atlas vs. Necaxa

  • Estadio Jalisco

  • Sábado 27 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Vix Premium (México)

Monterrey vs. Santos

  • Estadio BBVA

  • Sábado 27 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)

Toluca vs. Mazatlán

  • Estadio Nemesio Diez

  • Sábado 27 de septiembre | 🕖 19:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)

América vs. Pumas

  • Estadio Ciudad de los Deportes

  • Sábado 27 de septiembre | 🕘 21:05 horas CDMX

  • Dónde ver: Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)

Querétaro vs. Tigres

  • Estadio La Corregidora

  • Domingo 28 de septiembre | 🕔 17:00 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)

Tijuana vs. Cruz Azul

  • Estadio Caliente

  • Domingo 28 de septiembre | 🕘 21:05 horas CDMX

  • Dónde ver: Caliente TV, FOX (México)

